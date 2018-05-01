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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Мэрская благодарность за «живительную влагу»

Категория: Новости


Мэрская благодарность за «живительную влагу»

Городской голова Геннадий Труханов выразил благодарность работникам «Инфоксводоканала» за оперативное решение проблемы подключения нового водовода.

По его словам, они не только успешно, но и исключительно оперативно справились с весьма сложным комплексом работ.

В результате воду в дома одесситов дали на пять часов раньше обещанного срока.

Напомним, что из-за необходимости подключить новый водовод на Толбухина 10 мая была отключена подача воды в трех районах города – Приморском, Киевском и Малиновском. Восстановить водоснабжение обещали к полудню 11 марта.

А реально вода начала поступать потребителям уже после шести часов утра.



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