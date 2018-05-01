Знакомьтесь: одесская бабуля и… дерево с рогами

Кажется, наступают времена, когда за одесскими прикольными новинками становится все сложнее «угнаться». Да-да, это я об арт-объектах – самых разных, масштабных и совсем крошечных, умилительных и очень даже наоборот. Словно кто-то очень и очень хочет, чтобы город юмора, веселья и солнечного разноцветья в самом деле стал таким, а не только в песнях и стихах.

То у нас чуть ли не по два новых стрит-арта стали появляться в день, то муралы (что, собственно, тоже стрит-арт, только «агромаднее») закрыли все фасадные «обшарпанности». А теперь – все новые скульптуры и прочие «штуковины» веселят глаз. Впрочем, веселят не всех, но все же тенденция – налицо.

Итак, знакомьтесь: во дворе Утесова на одноименной улице, там, где находится Музей самого Леонида Осиповича, появилась… одесская бабушка.

Да, именно так – «Одесская бабушка» (образ, как вы понимаете, собирательный) – называется новая скульптура (проект «Город скульптур»), которая теперь «прописана» в этом историческом одесском дворике.

Ее автор – скульптор Наталия Дверницкая. И вот ведь как удивительно: одесская бабуля, как это принято считать, вовсе не пичкает внучка чем-то вкусненьким-полезненьким, а кормит одесских голубей. Птицы доверчиво окружили ее со всех сторон, даже сидят на руках, а добрая бабуля все кормит и кормит пичужек, и все это вместе вызывает такое умиление, что хоть слезы утирай.

Автор скульптуры рассказывает, что она очень довольна – по многим причинам. Во-первых, ее «Одесская бабушка» прошла конкурс и получила право на одесскую прописку. Во-вторых, она установлена не на улице, а во дворе, где расположен Музей (кстати, дом жилой), и это дает надежду, что вандалы не станут покушаться на новую скульптуру, что, увы, случается у нас не так уж и редко.

На постаменте, где стоит наша бабуля, читаем: «Есть город, который я вижу во сне». Так утесовская песня словно соединилась с новой скульптурой, став одним целым. Ну, а город во сне – это словно погружение в собственное детство, где многие из нас проживали в таких же вот одесских старых домах, и каждый дворик таки имел свое лицо, а соседи в нем находили общий язык. Где такие же вот бабули кормили голубей и кошечек-собачек, сами не понимая, вероятно, что становились историей двора, входя в добрую память всех, кто там жил.

И если вы думаете, что это все, то ошибаетесь. Снова-таки знакомьтесь: рогатое дерево! Это уже вовсе не проект «Город скульптур», это такой себе прикольный новодел, но очень веселит, поверьте. Итак, у знаменитого рынка «Книжка» было себе старое дерево, его спилили, а ствол с «рогатиной» остался.

Все это одесские умельцы выкрасили в белый цвет и украсили подручными средствами (как новогоднюю елку, когда по каким-то причинам отсутствуют новогодние игрушки). На самом верху установлены аисты, дальше – рога самых разных размеров, особенно веселят народ те рога, которые ну просто огромные.

Дальше – больше: дерево стали украшать другими вещицами. Есть тут и скворечники, и даже картина. Продавцы рассказывают, что «ассортимент» украшений на дереве частенько меняется.

Продавцы «Книжки» считают свое удивительное дерево, прежде всего, конечно же, обычным одесским приколом. Впрочем, кое-кто полагает, что оно приносит счастье, удачу и даже… деньги. Ну а чему удивляться? У нас ведь каждый арт-объект, пусть даже такой прикольный, обязательно должен иметь свою легенду со счастливым уклоном.