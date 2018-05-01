Глеб Милютин: по итогам декларационной кампании граждане задекларировали 2,6 млрд грн дохода, полученного в прошлом году

По итогам ежегодной кампании декларирования, Одесская область вошла в пятерку регионов - лидеров, как по количеству предоставленных деклараций, так и сумме задекларированного дохода. Гражданами предоставлено более 41 тыс деклараций,

- об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

На протяжении января-апреля текущего года гражданами задекларированы доходы в сумме 2,6 млрд грн. Это на 353 млн грн или на 15 % больше соответствующего периода прошлого года.

Наибольшая сумма доходов задекларирована налогоплательщиками Приморского (914 млн грн) и Киевского районов города Одессы (почти 600 млн грн). Наиболее активно декларировали свои доходы налогоплательщики Лиманской ОГНИ (8 тыс деклараций), Подолькой ОГНИ и Роздельнянской ОГНИ (7 и 6 тыс деклараций соответственно),

- сказал Глеб Милютин.

К уплате задекларировано 75 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 11 млн грн военного сбора.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество плательщиков, которые задекларировали доходы свыше 1 млн грн.

В этом году таких граждан 235 (в 2017 году - 198).

Самому старшему одесскому миллионеру - 79 лет, младшему - 19.

Право на налоговую скидку задекларировали 1908 лиц, которым будет возвращено 4,1 млн грн налога на доходы физических лиц.

Напоминаем, для получения налоговой скидки по результатам 2017 года налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать до конца 2018 года.