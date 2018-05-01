 
Информация к новости
  • Просмотров: 189
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесский трамвайный парк пополнился новым современным трамваем собственной сборки

Категория: Новости


Одесский трамвайный парк пополнился новым современным трамваем собственной сборки

По информации КП «Одесгорэлектротранс», в мастерских завершили сборку нового трамвайного вагона.

Вагон низкопольный, т.е. удобный для использования инвалидами и пассажирами с детскими колясками.

Трамвай остеклен специальным тонированным стеклом, которое сокращает объем попадания солнечного света в салон.

Он снабжен системой видео и звуко – информации о маршруте движения.

По имеющимся данным, это уже двенадцатый по счету трамвай, собранный в мастерских КП «Одесгорэлектротранс».

При этом его стоимость втрое ниже рыночной.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 