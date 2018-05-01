Одесский трамвайный парк пополнился новым современным трамваем собственной сборки

По информации КП «Одесгорэлектротранс», в мастерских завершили сборку нового трамвайного вагона.

Вагон низкопольный, т.е. удобный для использования инвалидами и пассажирами с детскими колясками.

Трамвай остеклен специальным тонированным стеклом, которое сокращает объем попадания солнечного света в салон.

Он снабжен системой видео и звуко – информации о маршруте движения.

По имеющимся данным, это уже двенадцатый по счету трамвай, собранный в мастерских КП «Одесгорэлектротранс».

При этом его стоимость втрое ниже рыночной.