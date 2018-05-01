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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В ДТП в Одессе пострадал 4-х летний ребенок

Категория: Новости


В ДТП в Одессе пострадал 4-х летний ребенок

Происшествие произошло сегодня на улице Каманина. По информации патрульной полиции, там столкнулись «Mercedes» и… мопед, на котором перевозили четырехлетнего ребенка.

В результате и водитель мопеда, и ребенок получили травмы.

Кто стал виновником столкновения, пока не сообщается. Проводится расследование.

Напомним, что полиция неоднократно предупреждала владельцев мотоциклов и мопедов о необходимости быть очень осторожными на дорогах. Поскольку, в отличие от автомобилей, практически лишены как устойчивости, так и реальной защиты.



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