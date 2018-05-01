Похищенное полотно Караваджо освободили «из-под стражи». Что дальше?

История эта давняя, долгая и даже где-то запутанная. Скоро исполнится уже десять лет с того «исторического» дня, когда в Одессе произошло что-то вроде сенсационного похищения. Впрочем, почему «что-то вроде»? В июле 2008 года из одесского Музея западного и восточного искусства была украдена (ни больше, ни меньше!) картина Микеланджело Меризи да Караваджо (1571 – 1610) «Взятие Христа под стражу» или «Поцелуй Иуды». Украдена она была, что называется, «внаглую» и как-то уж очень легко. Тогда, помнится, только ленивый журналист не писал о том, что и сигнализация в Музее была «не очень», и вообще, нужно бы подобные бесценные полотна охранять более тщательно.

Через два года (и это немало удивило тоже практически всех) полотно было найдено в Берлине и возвращено в Украину, а похитители взяты под стражу. Отметим, в Киев, а не в Одессу. И тому была причина: картина оказалась изрядно испорченной: она хранилась свернутой «в трубочку», что нанесло старинному холсту большой урон. Полотно нуждалось в реставрации, и было отправлено в столицу, в Научно-исследовательский реставрационный центр Украины.

То есть, был немалый повод для радости. Но не тут-то было. С полотном кисти Караваджо началась вторая история, не менее печальная. Оказалось, что картину никто и не думал реставрировать. То есть, в течение уже восьми лет она находилась в том же состоянии, в каком и была доставлена в реставрационный центр. И вовсе не потому, что у реставраторов руки до нее доходили, а по той причине, что в связи с тем, что все это время тянется судебное разбирательство, полотно Караваджо уже как бы «перестало быть» картиной, а превратилось в вещественное доказательство. Проще говоря, картину как бы «взяли под стражу», реставрировать ее было, по сути, запрещено.

Вопрос, когда же картина вернется в Одессу, продолжал оставаться открытым, время от времени специалисты и общественность били тревогу, пытаясь напомнить, что «одесский» Караваджо продолжает портиться. Не может, мол, старый холст так долго находиться в «развернуто-лежачем» состоянии. Проще говоря, полотно нужно срочно реставрировать, иначе его вообще можно лишиться навсегда. Но время шло, другие события затмевали судьбу картины, о полотне вроде как даже многие позабыли.

Но вот, наконец, на горизонте замаячила надежда, что мы все же сможем насладиться полотном великого Караваджо.

Стало известно, что Подольский районный суд Киева, где и проходит судебное разбирательство по факту кражи полотна, на своем очередном судебном заседании по уголовному делу принял, наконец, решение о предоставлении разрешения Национальному научно-исследовательскому реставрационному центру Украины на проведение реставрации картины Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу» или «Поцелуй Иуды». Об этом сообщила на своей странице в Fасеbооk генеральный директор Центра Светлана Стрельникова.

То есть, картина все же вернется в Одессу? Вроде бы, да. Другой вопрос – когда?!

И вот тут снова начинается что-то вроде третьей серии этого изрядно затянувшегося печального сериала. Все дело в том, что отреставрировать такое полотно в короткий срок не удастся. На это снова нужно долгое время. Какое? На этот вопрос ответить очень и очень сложно. Мало ли какие сложности-трудности могут встретиться на этом непростом пути?

Тут ведь как с реставрацией нашего Воронцовского комплекса: приступая к работам, мастера своего дела даже не представляли, сколько неожиданных сюрпризов преподнесет старый комплекс, сколько всего обнаружится в ходе реставрационных работ.

Так что на вопрос «Когда же одесситы увидят в родном городе полотно Караваджо «Взятие Христа под стражу» или «Поцелуй Иуды»?» дать вам более-менее точный ответ пока не сможет никто.

Так что остается продолжать надеяться. Почти десять лет ждали, подождем еще…