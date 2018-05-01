В США сделали жесткое заявление о росте антисемитизма в Украине

Американский национальный Мемориальный музей Холокоста сделал резкое заявление, в котором осуждает рост антисемитизма, деятельность Украинского института национальной памяти во главе с Вятровичем. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Так, национальный Мемориальный музей Холокоста США выражает глубокую озабоченность по поводу недавних проявлений нетерпимости и антисемитизма в Украине.

В сообщении музея также сказано, что, принимая во внимание недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко, резко осуждающее "любые проявления нетерпимости и антисемитизма", в котором обещана немедленная реакция украинских правоохранительных ведомств, очевидно, что еще многое должно быть сделано для борьбы с антисемитизмом и для прекращения разнообразных попыток искажения истории Холокоста "путем героизации нацистских коллаборантов и отбеливания исторической правды".

В то же время в музее отметили важность создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Это потребует большей последовательности действий от правительства. Меморандум о сотрудничестве, подписанный 18 марта между Министерством культуры, Министерством образования, мэрией Киева, - положительный шаг, обещающий развитие проекта по созданию Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", музейного и образовательного центра на одном из ужасающих мест массового убийства евреев во время Холокоста,

- добавляют в заявлении.

В то же время, согласно заявлению, продолжающиеся усилия под руководством правительственного Украинского института национальной памяти по восхвалению определенных лидеров Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) и "очистки их кровавой репутации вызывает сомнения в отношении намерений правительства".

Так, музей призывает украинское правительство последовательно бороться с новым проявлениями нетерпимости, включая антисемитизм, и честно противостоять прошлому страны, включая участие некоторых украинцев в убийстве евреев во время Второй мировой войны.

Последовательность в подходе правительства и направление национальных ресурсов на инициативы по мемориализации и освещению трагедии Бабьего Яра и Холокоста в Украине будут положительными шагами в этом процессе,

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что более 50 американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором выражают обеспокоенность в связи с ростом антисемитизма - искажения Холокоста в Европе, особенно в Польше и Украине.