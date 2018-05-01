Одесский облсовет в срочном порядке намеревается внести изменения в бюджет Одесской области на 2018 год

Руководство Одесского облсовета собирает внеочередную сессию депутатского собрания на 17 мая 2018 года.

Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте облсовета.

В повестке дня чрезвычайного заседания - лишь один вопрос: внесение изменений в бюджет Одесской области на 2018 год.

Какие конкретно изменения будут внесены - пока неясно, так как проект решения на сайте облсовета отсутствует. Однако, по информации источников, изменения эти коснутся средств, которые планируется направить на ремонт Дворца спорта в Одессе: в частности, распорядителем денежных средств предлагается сделать недавно созданное управление капитального строительства Одесской ОГА.