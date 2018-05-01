Цена снижения тарифов на воду – отставка секретаря горсовета

Именно такая комбинация была проведена депутатским корпусом Белгород-Днестровского. Народные избранники большинством голосов отправили в отставку секретаря горсовета Александра Ярошенко (Відродження), который был назначен на должность только в июле прошлого года.

И сразу после этого отменили решение о повышении тарифов на воду. По их мнению, «…увеличение расходов коммунальных предприятий должно быть компенсировано из горбюджета».

Отметим, что мэрия города выступила категорически против такого решения. По словам мэра города Аллы Гинак, «…чтобы это компенсировать, нужно вначале решить, от чего отказаться - от ремонта дорог, благоустройства территории или других приоритетов!»

Однако, даже столь жесткая позиция мэра депутатов не переубедила.