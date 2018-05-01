В Госстате подсчитали сколько птицы, коров, свиней и овец держат украинцы

Традиционно, лидером среди домашних животных стала домашняя птица. В Украине их насчитывают более 200 млн голов. Со значительным отрывом далее следуют свиньи - более 6 млн голов, крупный рогатый скот - более 4 млн голов и овцы - более 1,5 млн голов.

Эксперты объясняют такой разрыв сложностью содержания крупного рогатого скота и свиней в Украине. Содержание свиней тоже не самый выгодный бизнес - регулярные вспышки африканской чумы свиней не позволяют стабилизировать производство и как следствие, цены на конечные продукты.

Поголовье крупного рогатого скота Украине по состоянию на 1 февраля 2018 года - 2,024 млн голов, в январе 2018 года поголовье свиней уменьшилось на 8,2% — до 5,988 млн голов, овец и коз — на 5%, до 1,299 млн голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, поголовье птицы в стране по сравнению с 1 февраля 2017 года выросло на 2,5%, составив 199,9 млн голов.

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