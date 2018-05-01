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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Дорожные работы практически закупорили проспект Шевченко

Категория: Новости


Дорожные работы практически закупорили проспект Шевченко

Из-за работ по спрямлению поворота в районе Дворца Спорта проезд по дороге крайне затруднен. Для проведения комплекса работ дорожники огородили более половины проезжей части. В результате для движения в обе стороны остались две неполных полосы. При этом их ширина лишь немногим больше габаритов новых современны троллейбусов, курсирующих по проспекту Шевченко, что вынуждает водителей снижать скорость почти до пешеходного уровня и создает транспортный затор в обоих направлениях.

Напомним, что решение о выпрямлении поворота принято городским головой Геннадием Трухановым, поскольку этот участок в течение длительного периода был одним из наиболее аварийнооопасных мест в городе.  Причем в результате многочисленных ДТП там неоднократно не только травмировались, но и погибали люди.

Дорожные работы практически закупорили проспект Шевченко

 



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