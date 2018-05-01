Почему цены на топливо в Украине нацелились на рекорд?

Украинские заправщики открыли сезон высоких цен. Правда, в рознице подорожание пока едва заметное. По данным НТЦ "Психея", за последнюю неделю стоимость бензина А-95 и дизельного топлива выросла менее чем на 1% (до 29,4 грн. и 27, 1 грн./л соответственно). Автогаз растет в цене быстрее - почти на 2% (до 13 грн./л) за неделю и на 5-6% (на 70 коп./л) за три недели.

Но, как рассказал "Стране" аналитик консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн, это только начало: в ближайшее время цены на все автомобильное топливо подскочат, как минимум, на 1 грн./л.

"Последние три месяца цены на многих украинских АЗС практически не росли, хотя все предпосылки для этого были. Но теперь заправщики уже не могут сдерживать подорожание, тем более, что заметно подскочили оптовые цены на нефтепродукты", - пояснил Куюн.

Эксперт газового рынка Михаил Шубан говорит, что, к примеру, стоимость автомобильного газа вполне может не только повторить, но и побить прошлогодние рекорды (в конце лета 2017 года автомобильный газ вырос в цене до 16-17 грн./л). "Летом есть все шансы увидеть ценники в 18 грн./л", - считает он.

Дорогая нефть и ремонт у белорусов

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, пока отечественные заправки лишь готовятся к масштабному переписыванию ценников.

"Дело в том, что в опте нефтепродукты уже подорожали в среднем на 8%. Они поступят в розницу, как только иссякнут старые запасы. Ориентировочно на это понадобится около двух недель", - подсчитал эксперт.

Поданным "А-95", в апреле оптовые котировки бензина выросли, по сравнению с мартом, на 6-7% (на 2-2,3 тыс. грн./т), дизтоплива – на 9% (на 2,4 тыс. грн./т). А в начале мая произошел очередной скачек - бензин в опте всего за несколько дней прибавил в цене 25 долларов на тонне, а дизтопливо - 19 долларов.

По данным Рябцева, подорожание нефтепродуктов на 1% на границе дает 10 копеек за литр в рознице. То есть, исходя из этой формулы, в течение 10-14 дней бензин А-95 подорожает на 60-70 копеек, а - на 90 копеек за литр. И это с учетом только апрельского роста оптовых цен. Если на них находится еще и майское повышение котировок, автовладельцам придется платить еще больше.

Главная причина подорожания - рост цен на нефть. Мировой нефтерынок лихорадит с осени прошлого года - сначала котировки пошли вверх на волне заявлений о договоренностях ОПЕК и России сократить добычу. Теперь к факторам, толкающим цены вверх, добавился иранский фактор. 8 мая США вышли из многостороннего договора по иранской ядерной программе и заявили о намерении возобновить санкции против Ирана. Их введение параллельно с сокращение добычи ОПЕК (в апреле участники картеля отчитались о снижении добычи более чем на 2 млн баррелей в сутки против обещанных 1,27 млн баррелей) может привести к настоящему "взлету" цен на нефть, - прогнозируют в "А-95".

"Сейчас цена установилась на уровне более 78 долларов за баррель - это абсолютный рекорд за последние четыре года", - отметил Сергей Куюн. А по прогнозам Bank jf America, стоимость нефти в перспективе может подняться и до 100 долларов за баррель в течение ближайших полутора лет.

Геннадий Рябцев называет очередной ажиотаж на нефтерынке не более чем мыльным пузырем, на котором активно зарабатывают биржевые спекулянты.

"Но мы на этот процесс никак повлиять не можем. А так как Украина импортирует 80% нефтепродуктов, нашим автовладельцам придется мириться с высокими ценами", - говорит он.

Пока украинских автолюбителей спасает от заоблачных ценников укрепление гривны. "В апреле рост цен на топливо сдерживало укрепление гривны, за месяц курс национальной валюты по отношению к евро укрепился на 31 коп. (0,95%), к доллару – на 19 коп. (0,7%). В начале мая гривна укрепилась к евро еще на 79 коп. (2,5%)", - констатируют в "А-95".

Сколько продлится валютная стабильность - неизвестно. Между тем, по словам Рябцева, "рост усредненного курса на 10 коп./$, это 6 коп./л в розничной цене бензина через две недели". Сергей Куюн говорит, что рост курса доллара по отношению к гривне на 1 коп. прибавит к цене бензина ту же 1 копейку. То есть, если доллар подорожает на 1 грн. цена на бензин и дизель понимается на 1 грн./л даже без учета ситуации на мировом нефтерынке.

Эксперты считают, что эти два фактора - дорогая нефть и девальвация гривна - могут "встретиться" в конце лета - начале осени и тогда бензин и дизель вполне могут подорожать и на 2 грн./л. Тем более, что с мая останавливаются на плановый ремонт Мозырский и Шебелинский НПЗ, а их общая доля на украинском рынке нефтепродуктов достигает 35%. "Дефицита быть недолжно, но замещать эти партии придется за счет бензина и дизеля из Польши, Прибалтики и Румынии, а он изначально более дорогой за счет логистики", - пояснил Куюн.

Автогаз - от 18 грн. и выше

Еще более непредсказуемой рискует оказаться ситуация с автомобильным газом. В рознице за последний месяц уже дважды возникали перебои с поставками и, как следствие, - дефицит. Оба случая были связаны с проблемами на таможне - там не работали электронные базы из-за чего товар попросту простаивал на границе, - рассказал "Стране" Михаил Шубан. Последнее ЧП случилось совсем недавно - в начале мая - тогда таможенные базы "висели" сутки.

Дефицит газа на фоне роста спроса на него (которые эксперты поясняют началом дачного сезона и массовым выездом автовладельцев на природу - прим. Ред.) позволил продавцам повысить цены. В опте газ подорожал сразу на 2 тыс грн./т (до 23 тыс. грн.). А в рознице газ за три недели подорожал на 70 коп./л и сейчас стоит в среднем 13 грн./л.

Даже после завоза всех партий газа, его стоимость в опте продолжает прибавлять по 2-10 долларов а тонне в сутки.

"Это объясняется ростом мировых котировок, так как цены на сжиженный газ хоть и опосредованно, связаны со стоимостью нефти", - пояснил Шубан. К этому фактору вскоре подключатся и перебои с поставками из Беларуси, связанные, как и в случае с бензином и дизелем, с остановкой на плановый ремонт тамошних НПЗ. Но верхней точки, как и в прошлом году, газовые цены достигнут к середине - концу лета.

Напомним, что в 2017 году автогаз подорожал с 11-13 грн. до 16-17 грн./л. "В этом году цены могут даже превысить прошлогодние. 18 грн./л будет точно, а может и больше, особенно, если гривна начнет обесцениваться", - прогнозирует Шубан. Другие эксперты предположили, что цена на газ вполне может приблизится к отметке в 19-20 грн./л.

Летние всплески цен, по словам аналитиков, связаны с резким ростом спрос на газ в это время года на фоне ограниченного предложения.

"Правда, АМКУ уже предупредил трейдеров, чтобы они воздержались от экспериментов с ценами. Но не факт, что они прислушаются к этим рекомендациям. Ведь даже по 18 грн. за литр газ остается выгоднее бензина, поэтому покупать его точно будут", - резюмировал Михаил Шубан.

Геннадий Рябцев добавил, что подорожание бензина лишь увеличит армию сторонников езды на газе, так что продавцы ГБО в ближайшее время без работы точно не останутся.

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