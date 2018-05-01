Незамедлительно отменить «мажоритарку!»

Под таким лозунгом так называемые «национал-патриотические» организации Одессы провели накануне пикет под зданием областной администрации.

По словам участников, большинство которых составляли представители «Национального корпуса», мажоритарная составляющая является главным проводником коррупции в законодательной власти. Претенденты на депутатство вначале якобы всячески «покупают» голоса избирателей, а затем видят свою главную цель в том, чтобы «отбить» и приумножить потраченные средства.

Поэтому, по мнению активиста Виталия Устименко, необходимо изменить избирательное законодательство и убрать из него мажоритарную составляющую.

А сами выборы должны проходить на основе так называемых «открытых списков». Когда избиратель голосует одновременно за партию и того, или иного ее представителя.

По мнению «активистов», это нормальная европейская практика и ее необходимо незамедлительно внедрить в Украине.

Причем они требуют внести изменения в законодательство еще до лета, чтобы закон не менялся «под выборы», как это происходило раньше.

Отметим, однако, что ненавистная «национал-патриотам» мажоритарная составляющая присутствует во многих странах. Ну, а в старейшей демократии Европы – Великобритании выборы вообще проходят исключительно на мажоритарной основе.

По убеждению британцев, только этот вариант напрямую связывает избранника с избирателем и делает его лично ответственным за то, как он выполняет свои обещания и насколько качественно представляет избравших его людей.