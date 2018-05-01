Отравление школьников в Черкассах: Из больницы выписали почти всех пострадавших

По состоянию на 15 мая из больницы выписали почти всех пострадавших в результате отравления на линейке в школе Черкасс. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации (ОГА).

"Из областной больницы выписали уже почти всех учеников, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, которая случилась на прошлой неделе в черкасской школе № 8. В настоящее время в медицинском учреждении остается пять детей и один преподаватель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. По состоянию на вечер того же дня количество госпитализированных составляло 56, из них 12 находились в отделении интенсивной терапии. Позже сообщалось, что 11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в Черкассах люди отравились в результате локального распыления какого-то вещества.

Причины отравления детей в Черкассах до сих пор выясняют, следствие изучает более пяти основных факторов отравления.

В больнице остаются пять детей и учитель.

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