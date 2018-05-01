Кабмин принял решение о приватизации морских портов Украины

В приватизационный список нынешнего года включено пятнадцать морских портов, большая часть которых находится на территории Одесского региона.

Приватизация морских портов Украины должна привлечь в портовую инфраструктуру «крупные долговременные инвестиции» - именно так аргументирует свою позицию по этому поводу руководство АМПУ.

По убеждению главы ведомства Райвиса Вецкаганса, сдача государственных стивидоров в аренду таких результатов не обеспечит. Даже сдача государственного имущества в портовой инфраструктуре в концессию, по его мнению, к знаковым подвижкам не приведет.

По мнению АМПУ любая аренда, пусть даже в виде концессии, это, во-первых, временное явление, а во-вторых, достаточно ненадежное. Ведь, как показывает практика, разрыв концессии – дело юридически не очень сложное и вполне решаемое. А раз так, то и на по-настоящему стратегические инвестиции рассчитывать не приходится.

Впрочем, такой подход АМПУ во многом входил в резонанс с позицией министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который выступал как раз в пользу концессионного подхода. Однако, в конечном итоге, Кабмин поддержал точу зрения АМПУ и включил в приватизационные планы помимо всех морских портов Одесского региона, еще пять портов в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.