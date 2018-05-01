Коломойский заявил о претензиях Порошенко на телеканал «1+1»

Днепропетровский олигарх и хозяин крупнейшего телевизионного канала Украины «1+1» Игорь Коломойский заявил о «войне» с президентом Петром Порошенко.

Такое заявление бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области сделал в интервью Deutsche Welle. Он, в частности, признался, что стал для Порошенко «мировоззренческим оппонентом», хотя никак в настоящее время не соревнуется с ним.

«Это заключается в нашем разном отношение к жизни. К демократии, к свободе слова, к событиям в Украине, к тому, каким должен быть президент. У меня по поводу него очень большое разочарование», — заявил Коломойский.

По его словам, идеей фикс нынешнего главы украинского государства является победа на очередных президентских выборах, а для этого Порошенко вознамерился контролировать все телеканалы в стране.

«На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идёт позиционная какая–то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Пётр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет «1+1» на выборы. Вот ему кровь из носа нужен «1+1»», — добавил олигарх и предупредил, что этого президент не получит.

Напомним, в январе 2017 года лидер украинской партии «Рух новых сил» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Пётр Порошенко занимается скупкой мелких телевизионных каналов по Украине.