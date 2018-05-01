Домохозяйства Одесской области получат полмиллиона гривен из областного бюджета на содержание телят

Как сообщает пресс-служба ОГА, речь идёт о тех жителях региона, которые вовремя подали соответствующие документы. На их личные счета должны будут поступить от 300 до 2500 гривен за одно животное. В целом к настоящему времени правом на бюджетную дотацию в Одесской области воспользовались 277 человек.

«Это хорошая возможность для физических лиц, содержащих молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 13 месяцев. Сельсоветы принимали документы до 1 мая», — доложил начальник областного управления аграрной политики Иван Петрив.

По его словам, все эти заявки были систематизированы и отправлены в министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«Однако, несмотря на широкую информационную кампанию, некоторые районы вообще не подали необходимые данные. Чтобы всё–таки получить бюджетную дотацию, предлагаем присоединиться к следующему этапу программы», — добавил чиновник ОГА.

Отметим также, что лидером по количеству поданных в регионе запросов стал Савранский район — там частники получат дотации на 131 животное.