Преображенский парк станет безопасным в любое время суток?

За последнее время уровень обеспечения безопасности в Преображенском парке существенно повысился. Как доложил на совещании в горсовете директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, «…в парке обеспечено дневное патрулирование и на обоих входах в парк установлены камеры наружного наблюдения. с двух ракурсов – со стороны улицы Преображенской и с одного – со стороны Мечникова».

И это уже дало результаты. Так, по его словам, в парке недавно уже задержаны обвиняемый в злостном хулиганстве и преступник, находящийся в международном розыске.

Что же касается устройства камер наружного наблюдения в самом парке, то, по утверждению чиновника, это будет сделано, как только в парке будет налажена система наружного освещения.

Чиновник так же пообещал, что со временем будет обеспечено круглосуточное патрулирование парка. Виктор Кузнецов отметил, что это будет сделано, как только будет увеличен штат, поскольку «… в режиме сутки через трое нужно хотя бы четыре патруля!»