Одесский «Черноморец» снова с водой

Конфликт клуба с компанией «Инфоксводоканалом» исчерпан. Водоснабжение стадиона «Черноморец» и тренировочных баз команды восстановлено.

Как сообщили корреспонденту сайта в пресс-службе компании «Инфоксводоканал», конфликт возник из-за того, что руководство клуба не признавало задолженности перед компанией в размере 2,8 миллионов гривен и упорно не предпринимало мер к погашению долга.

«Исчерпав возможности достичь какого-либо соглашение, 14 мая стадион и тренировочные базы команды были отключены от водоснабжения», — рассказали в пресс-службе.

Однако 15 мая, когда руководство клуба признало задолженность, предоставило руководству компании гарантийное письмо и договорилось о реструктуризации долга, водоснабжение стадиона и тренировочных баз было восстановлено, сообщили в пресс-службе ведомства.