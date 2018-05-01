Глеб Милютин: на период курортного сезона фискальная служба возобновляет практику выездных семинаров для малого бизнеса на рынках и побережье

Об этом начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин сообщил во время встречи с представителями бизнеса и общественности.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Одесской таможни ГФС Геннадий Иваненко и начальник Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Виктория Талпа.
Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области отметил:
Начальник фискальной службы напомнил также, что в Одесской области работает мобильное приложение «Легальный Акциз».
Пользователями приложения являются около 3000 граждан, а в Главное управление ГФС в Одесской области и Главное управление Национальной полиции в Одесской области уже поступило 180 жалоб.
В таможенном блоке встречи с бизнесом, заместитель начальника Одесской таможни ГФС Геннадий Иваненко проинформировал о результатах рассмотрения вопросов, полученных от участников внешнеэкономической деятельности на предыдущих встречах.
В частности, ускорены процедуры оформления нарядов в Морском торговом порту «Южный», усовершенствованы формы таможенного контроля на АвтоХАБе.
Одесской таможней на таможенных постах увеличено количество должностных лиц, которые оформляют сертификаты по перевозке товаров из Украины по форме «EUR.1».
В свою очередь представители бизнеса и общественности отметили, что уровень взаимодействия с фискальной службой в последнее время значительно улучшился.