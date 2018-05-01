Глеб Милютин: на период курортного сезона фискальная служба возобновляет практику выездных семинаров для малого бизнеса на рынках и побережье

Об этом начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин сообщил во время встречи с представителями бизнеса и общественности.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Одесской таможни ГФС Геннадий Иваненко и начальник Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Виктория Талпа.

Фискальная служба Одесской области уделяет существенное внимание вопросам разъяснения налогового законодательства среди налогоплательщиков. Мы продолжаем практику проведения ежемесячных семинаров, тематических встреч по вопросам остановки регистрации налоговых накладных и, на период курортного сезона, возобновляем практику встреч и семинаров для предпринимателей, работающих на рынках Одессы и области, а также на побережье,

- сказал Глеб Милютин.

Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области отметил:

Курортный сезон - это период дополнительного привлечения наемных работников. Это возможность как можно больше заработать, но напоминаю всем - не забывайте платить налоги. Если это наемные работники, то их необходимо надлежащим образом оформлять. Следует неуклонно соблюдать законодательство при применении регистраторов расчетных операций и реализации подакцизной продукции - алкоголя и табака.

Начальник фискальной службы напомнил также, что в Одесской области работает мобильное приложение «Легальный Акциз».

Пользователями приложения являются около 3000 граждан, а в Главное управление ГФС в Одесской области и Главное управление Национальной полиции в Одесской области уже поступило 180 жалоб.

В таможенном блоке встречи с бизнесом, заместитель начальника Одесской таможни ГФС Геннадий Иваненко проинформировал о результатах рассмотрения вопросов, полученных от участников внешнеэкономической деятельности на предыдущих встречах.

В частности, ускорены процедуры оформления нарядов в Морском торговом порту «Южный», усовершенствованы формы таможенного контроля на АвтоХАБе.

Одесской таможней на таможенных постах увеличено количество должностных лиц, которые оформляют сертификаты по перевозке товаров из Украины по форме «EUR.1».

Наша цель, чтобы должностные лица таможни не воспринимались бизнесом как барьер. Главное для нас - предоставление административных услуг и эффективное взаимодействие с бизнесом. Достижение таможней индикативных показателей возможно только в сотрудничестве,

- обратился Геннадий Иваненко к участникам таможенного блока встречи.

В свою очередь представители бизнеса и общественности отметили, что уровень взаимодействия с фискальной службой в последнее время значительно улучшился.