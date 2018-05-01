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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Покушавшийся на жизнь полицейских проведет за решеткой 13 лет

Категория: Новости


Покушавшийся на жизнь полицейских проведет за решеткой 13 лет

  Такое решение принял накануне Измаильский суд. По информации областной Прокуратуры, преступление было совершено еще в 2015 году.

Тогда в полицию Измаила поступило сообщение о том, что по городу ходит неадекватный мужчина с пистолетом и гранатой. При попытке задержания тридцати трех летний мужчина, находящийся в состоянии опьянения, бросил в сторону полицейских гранату «РГД-5».

В результате двое правоохранителей получили ранения. Суд признал обвиняемого виновным сразу по двум статьям УК Украины – «незаконное хранение оружия» и «покушение на жизнь работников правоохранителей органов».

По совокупности совершенных преступных деяний он получил 13 лет лишения свободы.



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