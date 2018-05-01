Два ДТП с пострадавшими произошли накануне в Одессе

На 6-й станции Большого Фонтана автомобиль «Хюндай» сбил мотоциклиста, который получил травмы и был госпитализирован.

По информации Патрульной полиции, проводится расследование. Конкретных данных о том, кто именно виновен в происшествии, пока нет.

А вот в другом случае- ДТП на Тираспольской площади, где автомобиль «БМВ» сбил женщину пешехода, виновны, похоже, обе стороны.

По предварительной информации Патрульной полиции, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, а водитель иномарки разворачивался через «двойную сплошную», что является злостным нарушением правил дорожного движения.