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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Мост через Днестр в районе Паланки может быть «запущен» еще до конца мая

Категория: Новости


  Об этом на совещании в Рени сообщил директор Облавтодора Олег Варивода. По его словам, уже 17 мая мост будет тестирован и в случае, если результаты будут успешными, объект в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, что первоначально окончание строительства моста было запланировано еще прошлым летом.

Однако из-за конструктивных недоработок сроки окончания работ переносились, по меньшей мере, трижды.

А с мая прошлого года было открыто движение по наскоро созданной объездной дороге вокруг Паланки.



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