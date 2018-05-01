Мост через Днестр в районе Паланки может быть «запущен» еще до конца мая

Об этом на совещании в Рени сообщил директор Облавтодора Олег Варивода. По его словам, уже 17 мая мост будет тестирован и в случае, если результаты будут успешными, объект в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, что первоначально окончание строительства моста было запланировано еще прошлым летом.

Однако из-за конструктивных недоработок сроки окончания работ переносились, по меньшей мере, трижды.

А с мая прошлого года было открыто движение по наскоро созданной объездной дороге вокруг Паланки.