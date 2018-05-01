Очередной случай управления автомобилем в нетрезвом состоянии произошел накануне в Одесской области

По информации Патрульной полиции, накануне в Измаиле автомобиль «Ниссан» на скорости внезапно съехал с дороги и врезался в ворота частного дома. Проломив створку металлических ворот, он буквально въехал на придомовую территорию.

По данным патрульной полиции, к счастью, обошлось без пострадавших. Как выяснилось, водитель иномарки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 2,99 промилле алкоголя, что в пятнадцать раз превышает норму!

По факту происшествия в отношении водителя «Ниссана» составлено сразу два административных протокола- по статье 124 (нарушении ПДД, приведшее к повреждению транспортного средства) и статье 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения).