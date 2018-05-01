Полицейские Одесской области раскрыли «зимнее» убийство

По информации ГУНП, в русле пересыхающей речки на территории Белгород-Днестровского района недалеко от села Петровка обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как показала экспертиза, тело пролежал в речке не менее четырех месяцев, причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что тело принадлежит сорока восьми летнему местному жителю, которого во время совместно распития спиртных напитков в январе нынешнего года убил тридцати семи летний знакомый. После чего с целью сокрытия преступления сбросил тело в речку.

Злоумышленник задержан и взят под стражу. Начато производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийсто).