В Одессе пройдет фестиваль бездомных животных

В последнее воскресенье мая в «Ривьере» пройдет фестиваль «Home me Fest». На нем все желающие смогут бесплатно выбрать себе питомца, а также помочь бездомным животным.

На фестивале пройдет большая выставка животных из приюта. «Экспонатами» будут кошки и собаки, которым ищут хозяев. Перед тем, как попасть на выставку, они были привиты и осмотрены ветеринарами. Участники, которые будут выбирать себе питомцев, смогут получить консультацию у специалистов, в частности у кинологов и ветеринаров.

Помочь животным можно будет не только взяв их домой. Придя на фестиваль, можно будет оставить благотворительный взнос или передать в приюты какие-то вещи для кошек и собак.

«Home me Fest» пройдет в «Ривьере» 27 мая. Начало – в 10 часов.