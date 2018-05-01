К ремонту Дворца спорта приступят в июле

На внеочередной сессии Одесского облсовета определили нового распорядителя бюджетных средств.

«Ранее ремонтом Дворца спорта занимался областной департамент ЖКХ. Сейчас распорядителем и заказчиком будет управление капитального строительства. Планируется проведение тендеров, после которых начнутся работы. На это потребуется 1-1,5 месяца», — подчеркнул глава облсовета Анатолий Урбанский.

Из областной казны на капремонт Дворца спорта выделят 10 млн. гривен. Остальные средства поступят из государственного бюджета. Общая стоимость проекта составляет 260 млн. гривен.

Отметим, что ключевым вопросом внеочередной сессии стало внесение изменений в проект областного бюджета.