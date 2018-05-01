Верховная рада приняла закон о трансплантации органов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон № 2386а-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку".

"За" такое решение проголосовали 255 народных депутатов.

Документ предусматривает, что каждый человек может согласиться или отказаться от посмертного донорства. Утвердительный ответ заверяется письменным заявлением, отметкой в паспорте или удостоверении водителя и внесения данных в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Также человек может выбрать доверенное лицо, которое после смерти обнародует его согласие или запрет на трансплантацию анатомических материалов.

Если человек никоим образом не выразил свою волю при жизни, будут опрашивать его родственников - супруга, детей, родителей, родных братьев и сестер.

В то же время, для донорства запрещено использовать органы человека, если он при жизни выступил против, или же не позволили его родственники.

Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых неустановлена.