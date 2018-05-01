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Сегодня, 15:30

20 мая в Горсаду одесситы поделятся семейными традициями и продемонстрируют таланты и умения

Категория: Новости

20 мая в Горсаду одесситы поделятся семейными традициями и продемонстрируют таланты и умения

  20 мая 2018 года в 11:00 в Городском саду Одессы пройдут мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи.

В программе праздника - социально-развлекательная акция и торжественное награждение лауреатов и участников ежегодного городского фестиваля-конкурса семейного творчества «Творческая семья - моя семья и Я».

Семьи одесситов и гости города смогут стать участниками творческих мастер-классов, тематических викторин, игр и розыгрышей призов.

Участие в мероприятии даст возможность одесситам всех возрастов проявить свои творческие таланты, умения и поделиться семейными традициями.

Организатор мероприятия - Молодежный совет при Одесском городском голове при поддержке департамента образования и науки Одесского городского совета.


Источник: Одесский горсовет



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