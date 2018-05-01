Сегодня 20 лиц в балаклавах атаковали одесский супермаркет

Утром 17 мая около 20 неизвестных рейдеров попытались захватить супермаркет «Копейка» на улице Паустовского в Суворовском районе Одессы.

Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

«Вы не поверите, но реально нашлись те, которые считают, что весной 2018 года, в Одессе возможно выяснять хозяйственные и имущественные конфликты не в судах, а с помощью какой-то дешёвой ''титушни''. Так, сегодня в дежурную часть поступило сообщение, что по адресу в Суворовском районе города собрались около двух десятков юношей спортивного телосложения с конкретными намерениями принять участие на стороне одной из сторон хозяйственного конфликта в качестве весомого аргумента», — написал правоохранитель.

Он доложил также, что прибывшее на место инцидента полицейское спецподразделение «положило всех на землю, а потом — за усы и в райотдел».

«Никакой "полиции диалога" в таких случаях задействовано не будет, будут решительные действия со стороны правоохранительных органов в виде молчаливых спецназовцев, как в этом случае: паканули и привезли целый автобус ''титушни'' в Суворовский», — добавил Форостяк, отметив, что за участие в подобных силовых акциях молодчики обычно получают от заказчиков по 500 гривен.

Как сообщил другой одесский полицейский, начальник регионального управления превентивной деятельности Иван Ищенко, налётчики также повредили возле магазина камеры видеонаблюдения и имели при себе «холодное оружие и наркотические средства».

«В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности», — отчитался Ищенко.