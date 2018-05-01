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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

До начала учебного года в Одесской области откроется двадцать один инклюзивный центр

Категория: Новости


До начала учебного года в Одесской области откроется двадцать один инклюзивный центр

  Соответствующий меморандум с «первой леди» страны Мариной Порошенко подписал губернатор Максим Степанов.

Как отметила жена Президента, существующих на сегодняшний день в регионе 108 инклюзивных школ, рассчитанных менее, четыреста восемьдесят пять учащихся с особыми образовательными потребностями совершенно недостаточно.

По ее убеждению, «…мы должны обеспечить, чтобы все дети с особыми потребностями могли пойти в ближайшую к себе школу. Очень важно, чтобы эти дети могли не только получать знания, но и расширять круг общения!»

Первый инклюзивно-ресурсный центр открыт в Доброславской гимназии Лиманского района и, как отметила Марина Порошенко, он ей очень понравился.

«Надеюсь, что дети, которые будут его посещать, смогут почувствовать иное качество образовательных услуг!»- подчеркнула она.

Отметим, что по информации областной администрации, вскоре такие центры появятся в Белгороде-Днестровском, Измаиле, Подольске, Татарбунарах и Саврани.



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