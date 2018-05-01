В Черноморском яхт-клубе состоится чемпионат Одесской области среди юношей и девушек

16 июня в Черноморском яхт-клубе (Отрада) в 10-00 состоится церемония открытия Открытого чемпионата Одесской области по парусному спорту среди юношей и девушек. На старт регаты выйдут около 80 юных спортсменов Украины из Одессы, Киева, Николаева, Рени, Южного и Сергеевки. Гонки пройдут в классах Оптимист, Кадет и Лазер 4.7 . Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Чемпионат проводится в преддверии первенства национальных ассоциаций соответствующих классов и первенства Европы в классе Оптимист, которое состоится в Бургасе в августе и является хорошей возможностью для спортсменов для подготовки и проверки своих сил в морских условиях.

Кроме компаний ТеНет и Катран, традиционно поддерживающих многие парусные мероприятия в Одессе, поддержку Чемпионату 2017 года оказывает тм CROCS, предоставившая призы победителям и призерам, минеральная вода «Кривоозерська», а так же компания Ортодонт.

Спортивное мероприятие проводится совместно Управлением молодежной политики и спорта Одесской ОГА и Парусной федерацией Одесской области.

Закрытие регаты и церемония награждения победителей состоится так же в Черноморском яхт-клубе 18 июня в 16-00.