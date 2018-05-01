Конфликтом связанным с санаторием «Лермонтовский» займется комитет ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики займется решением ситуации, сложившейся вокруг одесской здравницы и Министерством юстиции.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор санатория Дмитрий Антипов.

В кратчайшие сроки будет сформирована рабочая группа с участием народных депутатов, чиновников Кабмина, общественных организаций, депутатов Одесского областного и городского советов и представителей ОГА.

В ходе первого заседания по данному вопросу прозвучал ряд жестких заявлений в адрес Минюста с тем, чтобы там прекратили рейдерские захваты «Лермонтовского». Представители министерства, в свою очередь, опровергли информацию о том, что их люди имеют какое-либо отношение к случаям силового захвата одесской здравницы. В то же время они пожаловались на то, что именно им представители пострадали во время одной из таких акций от действий защитников санатория.

Напомним, что в феврале текущего года была предпринята очередная попытка незаконного захвата Минюстом санатория «Лермонтовский». Руководству и персоналу удалось отстоять интересы и имущество здравницы.