В Одесской области в ДТП погибла женщина

Сегодня, 17 мая, около часа назад на участке дороги Т16-30 между селом Шевченково и Килией произошла смертельная авария.

Автомобиль ВАЗ-21015 выехал за пределы проезжей части и перевернулся, в результате чего погибла 64-летняя женщина.

По предварительным данным, девушку-водителя отвлекли от дороги и она потерял управление над автомобилем. Кроме погибшей женщины, в транспортном средстве находилось еще 4 человека, однако серьезно никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции.

Происшествие прокомментировал глава Килийской ОТГ Павел Бойченко:

«Хорошие дороги — это не только преимущество, но и прежде всего большая ответственность. Страшная трагедия произошла сегодня на дороге Килия-Спасское» — погибла жительница села Шевченково. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей».

По информации «БИ», погибшей является Шкуропат Александра Александровна. Редакция также выражает соболезнования ее родным и близким.