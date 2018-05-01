Семеро нардепов-одесситов поддержали закон, разрешающий после смерти делиться органами

Верховная Рада Украины приняла изменения в ряд законодательных актов, касающиеся трансплантации анатомических материалов человеку. Как сообщили в пресс-службе парламента, «за» проголосовали 255 народных депутатов.

Что касается народных депутатов, избранных защищать интересы жителей Одесской области, то поддержали законопроект: Алексей Гончаренко, Александр Урбанский (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Павел Унгурян, Сергей Фаермарк («Народный фронт»), Эдуард Матвийчук (внефракционный), Василий Гуляев, Леонид Климов («Видродження»).

Против проголосовал Николай Скорик («Оппозиционный блок»). Не голосовали: Дмитрий Голубов, Геннадий Чекита (Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Сергей Кивалов («Оппозиционный блок»), Иван Фурсин («Воля народа»). Еще четверо: Евгений Дейдей («Народный фронт»), Виталий Барвиненко, Антон Киссе, Александр Пресман («Видродження») - отсутствовали.

Законопроект предусматривает, что каждый человек может согласиться или отказаться от посмертного донорства. Согласием считается письменное заявление, отметка в паспорте или удостоверении водителя и внесения данных в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Также можно назвать доверенное лицо, которое после смерти человека обнародует его согласие или запрет на трансплантацию анатомических материалов.

Если человек никак не распорядился своими органами, то медики будут опрашивать его родственников - супруга, детей, родителей, родных братьев и сестер. Ели родственники или умерший были против, то органы останутся на месте.

Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых неустановлена.

Для информирования о наличие органов и контроля предполагается до 1 октября создать Единую государственную информационную систему трансплантации, а заодно и ответственный за нее орган - центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предоставления медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.

При этом запрещено пересаживать человеку органы животных, хотя можно трансплантировать медизделия, изготовленные из анатомических материалов животных, которые используются для имплантации. Запрещена торговля анатомическими материалами человека - однако государство может отблагодарить тех, кто стал донором при жизни.

Запрещена реклама человеческих органов и усиливается ответственность за изъятие у человека путем принуждения или обмана его анатомических материалов для трансплантации - это будет подразумевать лишение свободы до 5 лет. Если потерпевший находился в беспомощном состоянии или в материальной или иной зависимости от виновного - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 5-7 лет.

Незаконная торговля анатомическими материалами может стать причиной заключения до 5 лет. Такие нарушения, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусматривают лишение свободы на 5-8 лет.

Напомним, народные депутаты не проголосовали ни за один из трех законопроектов относительно изменений в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторной доработки.