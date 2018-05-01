Одесситка Ирина Зарецкая завоевала медаль на чемпионате Европы по каратэ

В Сербском Нови Саде прошёл один из самых престижных турниров – чемпионат Европы по каратэ (WKF), и наши спортсмены показали прекрасные результаты и порадовали медалями.

В личном кумитэ (категория «до 68 кг») в финал турнира вышла одесская спортсменка, студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Ирина Зарецкая, которая является воспитанницей известного тренера, мастера спорта международного класса, многократного чемпиона Украины, трехкратного чемпиона Европы, обладателя Кубка Мира Дениса Морозова.

Последовательно победив соперниц из Боснии, Словакии, Швеции, Алжира, Турции, Франции, Ирина вышла в финал и завоевала серебряную медаль. Сама Ирина, несмотря на то, что ей не досталось первое место, довольна результатами соревнований.

Это моя первая медаль в личном зачете, и я довольна результатом, ведь травма не давала мне возможности выступать полгода. Однако, и эта победа, и медаль в соревнованиях в Марокко доказали, что я нахожусь в хорошей форме,

– считает спортсменка.

Напомним, что совсем недавно, в апреле нынешнего года, Ирина добилась серебряной медали на турнире Премьер-Лига Karate1 в Рабате (Марокко). А в 2014-ом году 18-летняя каратистка Ирина Зарецкая получила «бронзу» на Чемпионате мира среди взрослых, проходившем в Бремене (Германия). Она была признана самой юной в мире обладательницей медали в соревнованиях по каратэ среди взрослых.

Ирина Зарецкая учится на 5 курсе судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия». По её словам, в вузе всегда идут навстречу спортсменам при подготовке к престижным стартам.

Все мои преподаватели всегда идут мне навстречу в вопросах учёбы, всегда поддерживают меня, следят за моими достижениями и очень большое им спасибо за это! Спасибо большое нашему президенту Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он всегда поддерживает спортсменов и развивает спортивную базу нашего университета – у нас очень большой современный спортивный комплекс, где мы можем проводить ежедневные тренировки для того, чтобы поддерживать себя в спортивной форме и готовиться к соревнованиям.

Поддерживает девушку и ее тренер, Денис Морозов.

Наш тренер, Денис Морозов, из максималистов, и это правильно. Ведь благодаря этому, благодаря его настойчивости, веры в нас, высокому уроню требований, мы и добиваемся хороших результатов. Конечно, он хотел бы для меня золотой медали, но и этот результат считает положительным,

– рассказывает Ирина.

Ирина начала заниматься каратэ в совсем юном возрасте – в 3 года (!), дело в том, что каратэ занимался её старший брат и девочке также стало интересно попробовать себя в этом виде спорта. В своих первых соревнованиях она приняла участие, когда ей было 4 года, а в 6 она впервые поучаствовала в международном турнире. В 14 лет для Ирины начался по-настоящему профессиональный спорт – она стала участвовать в чемпионатах Европы и мира. На чемпионате Европы в Баку она завоевала золотую медаль, которая стала второй за всю историю Украины и первой среди девочек золотой медалью. Немногим позже Ирина завоевала для Украины медаль на чемпионате мира по каратэ, которая до сих пор является единственной в нашей стране.

На сегодняшний день Ирина Зарецкая является мастером спорта международного класса и несмотря на то, что важнейшие спортивные события этой весны уже прошли, она не собирается расслабляется. Впереди у нее много работы - с сентября начинается новый двухлетний сезон подготовки к предстоящим Олимпийским играм 2020 года в Токио. А это значит, что в течение этого времени необходимо будет принимать участие в турнирах и нарабатывать очки, чтобы добиваться рейтинга, дающего право на участие в самых престижных спортивных играх мира. К слову, на летней Олимпиаде 2020 каратэ впервые включён в программу и будет представлен как олимпийский вид спорта. Очень бы хотелось, чтобы наша олимпийская надежда Ирина Зарецкая прошла отбор и представляла наш город и нашу страну в Токио. И учитывая наличие у Одесской юридической академии развитой спортивной базы, прекрасных условий для тренировок и подготовки к соревнованиям, спортивная цель Ирины вполне достижима.