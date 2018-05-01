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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесская область получила вакцины от смертельных болезней

Категория: Новости


Одесская область получила вакцины от смертельных болезней

  По данным губернатора Максима Степанова, «…свершилось! Ждали распределения от Минздрава полгода и вот наконец нас услышали!»

По его словам, в регион проступили 4475 доз сыворотки от столбняка, 50 доз сыворотки от дифтерии, и 84 дозы сыворотки от укусов змей.

Кроме того, регион получил из Минздрава 1960 доз вакцины от столбняка и 800 вакцин от бешенства.

Напомним, что до сих пор вакцин от бешенства в регионе практически не было. Как собственно и сыворотки от столбняка и дифтерии.



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