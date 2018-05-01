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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Под Одессой иномарка поцеловалась с …рестораном

Категория: Новости


Под Одессой иномарка поцеловалась с …рестораном

  ДТП произошло накануне в Черноморске. По информации Патрульной полиции, там автомобиль «Тойота» съехал с дороги и врезался в стену находящегося поблизости кафе-ресторана.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля съехал с дороги, пытаясь уклониться от столкновения с «Пежо».

В результате пассажир «Тойоты получил травмы и был госпитализирован. В ресторане в момент ДТП не было посетителей, поэтому обошлось без потсрадавших. Кто именно виновен в ДТП, покажет расследование.



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