Под Одессой иномарка поцеловалась с …рестораном

ДТП произошло накануне в Черноморске. По информации Патрульной полиции, там автомобиль «Тойота» съехал с дороги и врезался в стену находящегося поблизости кафе-ресторана.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля съехал с дороги, пытаясь уклониться от столкновения с «Пежо».

В результате пассажир «Тойоты получил травмы и был госпитализирован. В ресторане в момент ДТП не было посетителей, поэтому обошлось без потсрадавших. Кто именно виновен в ДТП, покажет расследование.