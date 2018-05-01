АНОНС СЛОВО № 20 (1296)

Отшумели майские праздники, которые вот уже несколько лет в нашей стране четко делят украинцев на своих и чужих. Кто-то поскорбел в выдуманный новой властью день 8 мая, а кто-то не побоялся и почтил своих предков- победителей 9, возложив цветы к памятникам, пройдя с портретами родственников-героев. 13 миллионов украинцев смотрели сразу ставший скандальным концерт на Интере! Концерт, в котором скандального то было что? Признание факта, что мы – народ-победитель, который знает, что такое фашизм и не допустит его? Согласитесь, 13 миллионов – это сила… И долго сдерживать ее не удастся никому!

Анализу праздничных событий посвящены сразу две статьи Антона Кравчика «Феномен Праздника как демонстрация системы ценностей». Так называется одна из них.

Чем больше дискредитируется День Победы, тем больше людей выходят на его празднование! - пишет автор. - Эксперимент, который ставила над нами постмайданная власть последние 4 года, обанкротился!

А почему автор делает такие выводы, мне лично кажется, что эксперимент еще в самом разгаре и у власти еще есть изрядный ресурс оболванивать свой народ.

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Видимо автору хочется, чтобы этот кошмар поскорей завершился, и его можно понять, однако и Вы правы тоже, власть обладает ресурсом СМИ, способным искажать реальность, на фоне все нарастающей атомизации общества - то есть сокращения межличностных контактов, люди все больше обращаются к СМИ как источнику информации. Именно межличностные контакты способны длительно сохранять память народа, делать ее долгосрочной и стойкой источником самоидентификации на долгие годы. И еще очень важна поддержка извне, как ее не станет, так это королевство кривых зеркал рассыпается, и страна получит шанс для возрождения.

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Еще одна статья Антона Кравчика называется «Мнения экспертов: «Последний День Победы этой власти». И в ней автор утверждает, что украинцы устали бояться и что нынешний политический цикл подходит к концу. Все те, кто вышел на празднование Дня Победы однозначно будут голосовать не за нынешнюю власть!

Как вам кажется, нынешняя власть это допустит? Мне почему-то кажется, что демократично они не уйдут. А Вам?

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Конечно, сами они никуда не уйдут. Усатый классик, которого запрещено называть вслух когда-то вывел формулу: "Неважно как голосуют - важно, как посчитают" а с этим у власти все хорошо. Цирковые фокусы с результатами народного волеизъявления — это их конек. При низкой явке, обусловленной тотальным недоверием к власти делать такие манипуляции особенно легко. Поэтому мы станем свидетелями битвы низких рейтингов. У кого-то ведь он будет еще ниже.

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Колонка редактора о еврейском вопросе, который стал неожиданно актуальным в современной Украине. Вернее, актуальным-то он был всегда. И всем здравомыслящим гражданам изначально было понятно, что те, кто ненавидят людей по национальному признаку, не важно будь то русские, венгры или ромы… они же ВСЕГДА ненавидят и евреев. Но до поры до времени многие этого якобы не понимали. Теперь же все стало очевидным. И Сойкина, призывавшая выгнать из Украины жидив, и прославившийся консул-антисемит поставили все точки над и. «Еврейский вопрос в кривом зеркале украинского агитпропа» - так называется редакторская колонка.

«У украинского национализма есть исторически сложившийся «джентельменский набор» склонностей: это антисемитизм, русофобия и ненависть к прочим народам, которые в зависимости от местности проживания кажутся националистам препятствием к установлению «украинского порядка». Но приверженцы этого так называемого порядка сами загнали себя в тупик своих же противоречий, считает автор.

А почему Вам так кажется?

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Виной всему, как ни странно, официальный украинский агитпроп. С сугубо технической точки зрения украинская пропаганда устроена, как и любая другая – она обозначает повестку, дирижирует спорящими оппонентами и извлекает прибавочную стоимость из «высших ценностей» типа свободы, справедливости и солидарности. Но обслуживая задачу создания из Украины новой антироссии, она попала в западню собственной идеологической шизофрении. Все перемешалось в постмодернистской вакханалии. Термины «жидобандеровец» и «рашист» явственно свидетельствуют о далеко зашедших процессах психического нездоровья людей, на полном серьезе их использующих.

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Статья Эллы Алыбиной, выходящая в номере называется «Коллаборант ли ты, если не покупаешь конфеты Roshen?»

30 апреля в Украине завершилась АТО и началось проведение Операции Объединенных сил, что с определённой долей вероятности можно рассматривать как стратегию украинской власти по освобождению оккупированных территорий. В этой связи, снова стала актуальной так и нереализованная идея принятия закона «о коллаборантах», проект которого был зарегистрирован в Верховной раде ещё в декабре 2017 года.

В чем же суть подобного закона и чем он грозит адекватным гражданам Украины?

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Основополагающим определением гибридной войны является утверждение: "И воюем и торгуем" при таком раскладе особенно цинично выглядят жесткие формулировки закона при которых всех, кто критикует правительство, можно объявить врагом народа, организовать травлю и запретить заниматься определенными видами деятельности. Интересным фактом является и то, что подтверждением коллаборационизма может выступить абсолютно всё. Согласно тексту, одной из статей закона, доказательством пособничества врагу могут являться объяснения участников процесса, показания свидетелей, экспертов, специалистов, а также информация из интернета. По сути, принятие этого закона в такой форме, грозит усилением тоталитарных тенденций в нашей стране.