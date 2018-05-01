Движение по мосту через Днестр в районе Паланки будет открыто в течение нескольких дней

Тестирование нового моста через Днестр в районе Паланки прошло успешно. По информации губернатора Максима Степанова, «…на мост одновременно загнали шестнадцать фур общем весом триста шестьдесят тонн. И железо, и бетон и асфальт выдержали! По мосту все смогут проехать уже к 1 июня!»

Напомним, что первоначально ввести в эксплуатацию этот объект областные чиновники обещали еще прошлым летом.

Однако из-за различных конструктивных недоработок его открытие откладывалось уже, по меньшей мере, трижды.