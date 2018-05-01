 
Информация к новости
  • Просмотров: 270
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе нашли тело 16-летней девушки

Категория: Новости

В Одессе нашли тело 16-летней девушки

  Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи у Тещиного моста в Одессе было обнаружено тело 16-летней жительницы области. О трагедии в полицию сообщили случайные прохожие.

По предварительной версии, девушка погибла прыгнув с моста из-за неразделенной любви. Во время осмотра места происшествия правоохранителями были обнаружены личные вещи умершей, среди которых - блокнот с записями о несчастной любви.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 