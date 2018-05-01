В Одессе нашли тело 16-летней девушки

Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи у Тещиного моста в Одессе было обнаружено тело 16-летней жительницы области. О трагедии в полицию сообщили случайные прохожие.

По предварительной версии, девушка погибла прыгнув с моста из-за неразделенной любви. Во время осмотра места происшествия правоохранителями были обнаружены личные вещи умершей, среди которых - блокнот с записями о несчастной любви.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.