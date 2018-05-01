Одесский облсовет начал повторный конкурс на лучший эскиз памятника героям Небесной сотни

Планируется установка перед ОГА на проспекте Шевченко, 4. На конкурс подано 15 проектов монумента. В большинстве из них предлагается установка различных вариаций стеллы.

Члены жюри — одесские архитекторы, в ближайшие два месяца будут оценивать и обсуждать новые работы. Глава жюри, председатель облсовета Анатолий Урбанский отметил, что на следующую сессию вынесут вопрос о продлении срока конкурса до конца июля.

Макеты памятников выставят в холле второго корпуса ОГА на улице Канатной, 83. Одесситы смогут проголосовать за наиболее понравившийся памятник в интернете, но последнее слово останется за жюри.

Напомним, что первый конкурс на лучший памятник героям Небесной сотни состоялся осенью 2017 года. Его результаты были отменены из-за вскрывшегося плагиата победителя.