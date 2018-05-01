Первый же день перекрытия проезда на пересечении Пушкинской и Базарной привело к транспортному коллапсу в центре города

Из-за вынужденного отвода транспорта оказались забиты все прилегающие улицы- Большая и Малая Арнаутские, Успенская, Ришельевская, Екатерининская. Затруднено движение даже по Канатной.

А по информации автомобилистов, со стороны жилмассива Таирова затор тянется, по меньшей мере, до Адмиральского проспекта.

Напомним, что перекрытие движения на данном перекрестке связано с поведением работ по перекладыванию теплотрасс. Их коммунальщики обещают закончить уже к понедельнику. Сразу по окончании работ движение будет восстановлено.