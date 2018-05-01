 
Информация к новости
  • Просмотров: 163
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Первый же день перекрытия проезда на пересечении Пушкинской и Базарной привело к транспортному коллапсу в центре города

Категория: Новости


Первый же день перекрытия проезда на пересечении Пушкинской и Базарной привело к транспортному коллапсу в центре города

  Из-за вынужденного отвода транспорта оказались забиты все прилегающие улицы- Большая и Малая Арнаутские, Успенская, Ришельевская, Екатерининская. Затруднено движение даже по Канатной.

А по информации автомобилистов, со стороны жилмассива Таирова затор тянется, по меньшей мере, до Адмиральского проспекта.

Напомним, что перекрытие движения на данном перекрестке связано с поведением работ по перекладыванию теплотрасс. Их коммунальщики обещают закончить уже к понедельнику. Сразу по окончании работ движение будет восстановлено.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 