НПЗ окончательно возвращен государству

Генеральная прокуратура Украины подтвердила законность передачи государству имущественного комплекса ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина». Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что согласно решению суда, имущественные комплексы ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» использовались преступной организацией Сергея Курченко не по своему прямому назначению, а выполняли функцию базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов, которые на самом деле реализовывались на территории Украины, что привело к неуплате более 2 миллиардов гривен обязательных платежей в государственный бюджет.

Однако, отмечается в сообщении, несмотря на то, что приговор суда вступил в силу, вышеназванные предприятия подали в суд иск об отмене распоряжения правительства.

Отмена распоряжения правительства означала бы лишение государством права собственности на имущественные комплексы ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина».

«Учитывая доводы ГПУ о законности распоряжения Кабмина, решением Окружного админсуда Киева от 16 мая 2018 года в удовлетворении исковых требований полностью отказано», - отмечено в сообщении.

Напомним, согласно решению Суворовского райсуда Одессы в июле 2017 года, ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» были возвращены в собственность государства. Этому решению предшествовала совместная работа прокуратуры Одесской области, региональных управлений Службы безопасности в Национальной полиции по расследованию сделок с нефтепродуктами, в ходе которой была разоблачена преступная схема Сергея Курченко и его сообщников.