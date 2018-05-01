В Лиманском районе запретили купаться на пляже

Село Григорьевка находится в Лиманском районе, а местный пляж очень популярен среди отдыхающих. Несколько лет назад Новобелярский поселковый совет передал эту территорию, но без акватории, своему коммунальному предприятию для благоустройства.

Территорию пляжа привели в порядок, благодаря чему со временем отдыхающих на пляже стало очень много. Сейчас побережье Григорьевки усеяно многочисленными кафе.

При этом пляж расположен в непосредственной близости от судоходного канала – входа в порт «Южный», корабли проплывают буквально в ста метрах от отдыхающих.

В соответствии с нормами постановления Кабмина Украины от 30.08.2007 «О границах акватории морского порта Южный», акватория порта включает акваторию Аджалыкского лимана, а также водное пространство, ограниченное дугой окружности радиусом 2 мили от здания береговой радиолокационной станции. Сама акватория порта находится в границах пункта пропуска через госграницу Украины.

В администрации порта «Южный» сообщают, что так как пляж находится в акватории порта, здесь запрещено купаться и ловить рыбу. За всё, что происходит в акватории порта, якобы несёт ответственность его администрация.

С увеличением количества отдыхающих возросли и риски возникновения несчастных случаев на воде, так как входящие и выходящие из порта большегрузные суда могут смести находящихся в воде людей. Отдыхающих может накрыть волна от крупнотоннажного судна или затянуть под проходящее судно. В порту «Южный» уверяют, что в 2014 и 2016 уже приходилось вытягивать утопленников, а с буйков неоднократно снимали людей.

В связи с этим 11 мая в Администрации морского порта «Южный» прошло совещание с участием руководителя коммунального предприятия Новобелярского поселкового совета, представителя Лиманской райадминистрации, представителей СБУ, ГСЧС, Госпогранслужбы и служб порта.

На совещании было принято решение об установке вдоль акватории морского порта «Южный» информационных табличек о том, что в пределах режимной территории и акватории порта, а также на каналах запрещено ловить рыбу, купаться, заниматься другими видами непроизводственной деятельности, не связанными с работой порта.

Местных жителей запреты, конечно же, не обрадовали. По их словам, на Григорьевском пляже за время его работы не было ни одного несчастного случая. Люди заявляют о нарушении их прав, ссылаясь на 13 статью Конституции Украины и статью 47 Водного кодекса, а причины для ограничений называют надуманными.