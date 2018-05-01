В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии

В Одесский центр гуманитарной помощи поступила гуманитарная помощь из Германии — больничное оборудование и предметы для реабилитации.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, Центром организован приём гуманитарного груза на склад учреждения во временную зону таможенного контроля.

«Общий вес груза составляет 9,5 тонн. Груз гуманитарной помощи предназначен для медицинских и социальных учреждений, а также для граждан социально незащищенных категорий Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем Центром будут проведены работы по признанию груза гуманитарной помощью, прохождению соответствующих видов контроля и обеспечению таможенного оформления товаров.