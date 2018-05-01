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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии

Категория: Новости

В Одессу прибыл гуманитарный груз из Германии

  В Одесский центр гуманитарной помощи поступила гуманитарная помощь из Германии — больничное оборудование и предметы для реабилитации.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, Центром организован приём гуманитарного груза на склад учреждения во временную зону таможенного контроля.

«Общий вес груза составляет 9,5 тонн. Груз гуманитарной помощи предназначен для медицинских и социальных учреждений, а также для граждан социально незащищенных категорий Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем Центром будут проведены работы по признанию груза гуманитарной помощью, прохождению соответствующих видов контроля и обеспечению таможенного оформления товаров.


Источник: Одесса news



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