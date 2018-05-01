31-го мая в школах Одессы заканчивается прием заявлений от родителей первоклассников

Напомним, с нынешнего учебного года детей буду принимать в ту школу, которая находится ближе всего к месту регистрации будущего ученика.

Также в первую очередь в школу зачислят детей, у которых старшие брат или сестра уже учатся в конкретной школе, даже если их адрес регистрации не входит в данный «учебный округ». В категорию «льготников» попадают и дети сотрудников школ, а также выпускники детсадов, которые составляют с учебным учреждением единый комплекс – отметила в ходе пресс-конференции директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

Детей, которые не зарегистрированы вблизи школы, могут зачислить при наличии свободных мест – после 31-го мая. Если же количество желающих, не приписанных к школе, будет больше, чем оставшихся свободных мест, то для того, чтобы определить счастливчиков, проведут жеребьевку – сообщила Буйневич.

А если и после жеребьевки ребенка не зачислили в желаемую школу, то с возникшими проблемами родителям предлагают обращаться в департамент образования и науки по тел. 725-35-93.

Также родители должны определиться с языком обучения ребенка, и указать это при подаче заявления. Прием заявлений от родителей первоклассников принимают по 31-е мая.

Узнать, какая школа относится к тому или иному адресу, можно на сайте горсовета.