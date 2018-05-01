В Одессе процесс заключения деклараций между семейными врачами и пациентами наращивает темпы

В Одессе в рамках проводимой в Украине медицинской реформы проводится подписание деклараций между горожанами и семейными врачами. Процесс подписания деклараций стартовал с начала апреля нынешнего года и с каждым днем набирает темпы. По состоянию на 18 мая 2018 года декларации с одесскими семейными врачами заключили около 54-х тысяч пациентов.

Городской департамент здравоохранения проводит постоянную разъяснительную работу с персоналом лечебно-профилактических учреждений Одессы и широкое информирование населения по вопросам реформирования здравоохранения и подписания деклараций.

Порядок подписания декларации с семейным врачом:

1. Выберите семейного врача. Медицинская помощь теперь не привязана к месту проживания или прописки — каждый одессит может выбрать семейного врача в любом ЦПМСП. Оптимально выбрать врача в том медицинском учреждении, которое вам будет удобно посещать территориально — рядом с домом или работой.

2. Обратитесь в ЦПМСП или семейную амбулаторию, где работает семейный врач, с которым вы хотите подписать декларацию. Медучреждение должно быть подключено к системе eHealth. В Одессе подключены все 11 ЦПМСП и их филиалы — семейные амбулатории. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

3. Уполномоченный представитель ЦПМСП вносит данные пациента в систему eHealth. После этого на указанный номер телефона приходит СМC с кодом, который медработник вводит в систему eHealth для подтверждения. Если у человека нет мобильного телефона, представитель учреждения сканирует его паспорт и идентификационный код и загружает в систему.

4. Представитель ЦПМСП распечатывает образец декларации для проверки. Внимательно проверяйте свои данные. Если всё правильно, печатается еще один образец декларации. Пациент подписывает два идентичных экземпляра: один остается у него, другой — в медучреждении.

5. Уполномоченный представитель ЦПМСП накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и вносит ее в систему eHealth.

6. Вы официально задекларировали выбор своего врача. Деньги за медицинское обслуживание Национальная служба здоровья Украины будет платить учреждению, в котором работает врач, после реорганизации ЦПМСП в коммунальное неприбыльное предприятие и заключения договора с Национальной службой здоровья.

7. Если врач не набрал оптимальное количество пациентов, определенное Минздравом (1800), он не может отказать желающему подписать с ним декларацию, в том числе по территориальному признаку. В случае возникновения проблем при заключении декларации следует обращаться к главному врачу учреждения или на «горячую линию» отдела обращений городского департамента здравоохранения: 705-76-32 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).