Завтра в Одессе состоится экологический забег

19 мая 2018 года на Трассе здоровья пройдет первое в Одессе и Украине массовое спортивно-экологическое мероприятие – плоггинг. Это эко-марафон, во время которого все участники забега будут собирать мусор на одесских склонах.

Начало - в 9:00. Сбор участников – на пляже «Ланжерон» (у «Двух шаров»).

По пути следования участников пробежки будут оборудованы три промежуточных пункта, где можно будет отдохнуть, выпить воды, а также оставить пакеты с собранным мусором.

Финиш забега запланирован возле спортхаба «ЕБШ» ( ул. Генуэзская, 5) в 12:00.

Цель акции - привлечь внимание общества к проблемам экологии, рационального использования ресурсов, сортировки и переработки (утилизации) мусора.

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Плоггинг придумали в Швеции. Это гибрид здорового образа жизни и бережного отношения к природе. Слово «плоггин» образуется от глагола «подобрать» (по-шведски «плока апп») и существительного «джоггинг» (бег, англ.). По сути, это сбор мусора во время утренней или вечерней пробежки.