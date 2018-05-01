В американской школе снова произошла стрельба. Известно о 8 погибших

В американском городе Санта-Фе (штат Техас) в школе произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек.

Отмечается, что вооруженный человек вошел в класс и открыл огонь по учащимся.

"Федеральные и окружные чиновники сообщают, что несколько студентов были убиты", – говорится в сообщении.

В издании отмечают, что по предварительной информации, в результате стрельбы погибли не менее 8 человек, еще несколько человек были доставлены в больницы с травмами.

По словам помощника директора школы Криса Ричардсона, на данный момент стрелок задержан.

Сообщается, что школа расположена примерно в 30 милях к юго-востоку от Хьюстона. В школе в Санта-Фе обучаются около 1,4 тыс. учащихся.